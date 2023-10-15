منتصف التعاملات.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، مع منتصف التعاملات، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ومع بداية تعاملات اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب 10 جنيهات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل ارتفاعه بنفس القيمة بمنتصف التعاملات، ليصبح مجموع الزيادة اليوم حتى الآن 20 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1573 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2022 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2360 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1933 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بزيادة نحو 63.92 دولار، بنسبة 3.42% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.