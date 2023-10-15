شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات بين أكبر 20 مصدراً وتصل منتجاتها إلى 180 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في المؤتمر الدولي السنوي التاسع والأربعين للتجارة والتوريد، الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويأتي انعقاد المؤتمر بحضور ممثلين عن الشركات العالمية العاملة في الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والقانون.

وقدم المشاركون على مدى ثلاثة أيام حلقات نقاشية وعروضاً تقديمية حول التحديات التي تواجه مستقبل التجارة العالمية والمسؤولية المشتركة في توفير بيئة تجارية واستثمارية قائمة على أسس سليمة تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للمجتمعات في مختلف دول العالم.

وألقى خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، كلمة رئيسية خلال المؤتمر، أعرب فيها عن حرصه على إقامة شراكات فعالة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية لتعزيز وتسهيل وصول صادرات الإمارات إلى مختلف دول العالم. كما قدم شرحاً حول أهداف مكتب أبوظبي للصادرات وإنجازاته وخططه المستقبلية، مسلطاً الضوء على دوره في دعم الصادرات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من بين أكبر 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة، حيث تسعى إلى رفع صادراتها الوطنية بنسبة 50% خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أدكس يسهم بشكل فعال في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في العديد من الأسواق العالمية.

وأضاف: «إن مكتب أبوظبي للصادرات يكرّس جهوده لتوسيع قطاع التصدير، من خلال تسهيل وصول المستوردين إلى رأس المال، بشروط تنافسية لشراء السلع والخدمات الإماراتية».

وأفاد المنصوري بأن المكتب قدم حتى الآن تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 2.5 مليار درهم، ما أسهم بشكل كبير في توسيع حجم الصادرات إلى مختلف الدول، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الإمارات في صادراتها غير النفطية، التي شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بنسبة 11.9% لتصل إلى 205 مليارات درهم، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه؛ حيث تجاوزت صادراتنا 200 مليار درهم خلال نصف عام، ما يعكس القدرة التنافسية لقطاعي التصنيع والخدمات في الإمارات.

وأعرب المنصوري عن تفاؤله بالمستقبل، موضحاً أن قطاع التصدير يقدم آفاقاً غير مسبوقة للمساهمة في مسيرة النمو في الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة جهة رائدة عالمياً في هذا القطاع.

ويشار إلى أن المؤتمر الدولي للتجارة والتوريد يجمع بين المؤسسات العاملة في مجال إنشاء وتوزيع المخاطر المتعلقة بالتجارة وإيجاد وسائل مبتكرة للتخفيف من التحديات، حيث يعد المؤتمر منتدى للأعضاء لتبادل الأفكار وتطوير التعاون لتوسيع تجارة الأعمال وتطويرها.