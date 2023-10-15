شكرا لقرائتكم خبر عن «أماديوس» تفتتح مكتباً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أماديوس، الشركة العالمية في مجال تكنولوجيا السفر، عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز التزام «أماديوس» تجاه دولة الإمارات، لا سيما تجاه قطاع السفر المزدهر في دبي والإمارات الأخرى.

وقال إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة أماديوس الخليج: «نحن متحمسون للاحتفال بافتتاح مكتب «أماديوس الخليج» الجديد، حيث نتطلع إلى تعزيز مستوى الخدمة التي نقدمها من خلال هذا الموقع الحيوي الجديد. وفي ظل ما تجسده دبي كمنارة لجذب السياحة، فإن هذا المكتب الجديد سيمثل مساحة حديثة ومتطورة لخدمة العملاء والزوار الذين يدعمون هذا النمو الذي تشهـده تلك المدينة الرائعة».

ويُصادف الشهر المقبل الذكرى السنوية الـ 21 لتواجد «أماديوس الخليج» في دولة الإمارات، حيث بدأت مزاولة أعمالها بها من خلال مدينة أبوظبي. وإدراكاً لأهمية الدولة كمركز لبعض أكثر المطارات ازدحامًا بحركة السفر الجوي في العالم تلتزم شركة أماديوس باستكمال النمو السريع لمدينة دبي في قطاع السياحة والسفر.