شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زائر تنشقوا أريج معرض «الإمارات للعطور والعود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نجاح لافت

إضافة نوعية

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، السبت، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد الزوار والمشاركات، حيث استقطب ما يزيد على 20 ألف زائر، واستضاف أكثر من 500 علامة تجارية، محلية وعالمية، ونخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في صناعة العطور.وشهد المعرض حفلاً لتكريم العارضين المتميزين، حضره كل من: عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز، وممثلي الجهات المشاركة.وقدم الحدث، على مدار 9 أيام، عرضاً لمجموعات متميزة من العود والعنبر والعطور الإماراتية والخليجية ذات الجودة العالية، إلى جانب أندر وأفخم قطع العود والعطور التي عرضتها العلامات التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، من أبرزها فرنسا والهند وإيطاليا وتايلانديا وكمبوديا، فيما سجل مصممو العطور الإماراتيون مشاركة متميزة من خلال منصة «الإماراتيين للعود والعطور» والتي شهدت عرضاً متميزاً لمجموعة من المنتجات العطرية التراثية ذات اللمسات العصرية والتي تعبق برائحة الماضي.وأعرب عبد الله سلطان العويس عن سعادته بالنجاح اللافت الذي حققه «معرض الإمارات للعطور والعود» الأمر الذي تجلى بالمشاركة الواسعة لنخبة من كبار مصنعي وتجار العطور، وأهم العلامات التجارية المحلية والعالمية إلى جانب العدد القياسي من الزوار الذي تمكن من استقطابه على مدار 9 أيام، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه الحدث يعكس صوابية الخطط الاستراتيجية لغرفة الشارقة الرامية إلى دعم مركز إكسبو الشارقة، وتمكينه من تنظيم واستضافة فعاليات ومعارض متخصصة تلبي متطلبات السوق والمجتمع، وتلعب دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً بتميز رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة عبر منصة «الإماراتيين للعود والعطور»، وتألقهم بما قدموه من عرض لأرقى وأفضل أنواع العطور والعود ما مكّن المنصة من استقطاب عدد كبير من الزوار.من جهته، قال سيف محمد المدفع: ما حققه معرض الإمارات للعطور والعود، من نجاحات كبيرة في نسخته الأولى يشكل إضافة نوعية لسلسلة من الإنجازات التي يحققها مركز إكسبو الشارقة، حيث أسهم الحدث في تعزيز نسبة مبيعات العارضين، إلى جانب دوره في تقديم فرصة لتبادل الخبرات وعرض مواهب ومنتجات مبدعة من العطور على مستوى الدولة والمنطقة، ونسعى دائماً لدعم هذه الصناعة الحيوية التي تمتلك جذوراً عميقة في تاريخ منطقتنا، ولتمكين رواد الأعمال والشباب الإماراتيين ليكونوا جزءاً من نجاحاتها، وليساهموا في تطويرها، مؤكداً حرص مركز إكسبو الشارقة على مواصلة جهوده نحو تطوير فعاليات المعرض، وتمكينه من تحقيق المزيد من النجاحات في الدورات القادمة.