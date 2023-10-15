شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زائر تنشقوا أريج معرض «الإمارات للعطور والعود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
اختتمت فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، السبت، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد الزوار والمشاركات، حيث استقطب ما يزيد على 20 ألف زائر، واستضاف أكثر من 500 علامة تجارية، محلية وعالمية، ونخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في صناعة العطور.
وشهد المعرض حفلاً لتكريم العارضين المتميزين، حضره كل من: عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز، وممثلي الجهات المشاركة.
وقدم الحدث، على مدار 9 أيام، عرضاً لمجموعات متميزة من العود والعنبر والعطور الإماراتية والخليجية ذات الجودة العالية، إلى جانب أندر وأفخم قطع العود والعطور التي عرضتها العلامات التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، من أبرزها فرنسا والهند وإيطاليا وتايلانديا وكمبوديا، فيما سجل مصممو العطور الإماراتيون مشاركة متميزة من خلال منصة «الإماراتيين للعود والعطور» والتي شهدت عرضاً متميزاً لمجموعة من المنتجات العطرية التراثية ذات اللمسات العصرية والتي تعبق برائحة الماضي.
اختتمت فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، السبت، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد الزوار والمشاركات، حيث استقطب ما يزيد على 20 ألف زائر، واستضاف أكثر من 500 علامة تجارية، محلية وعالمية، ونخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في صناعة العطور.
وشهد المعرض حفلاً لتكريم العارضين المتميزين، حضره كل من: عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز، وممثلي الجهات المشاركة.
وقدم الحدث، على مدار 9 أيام، عرضاً لمجموعات متميزة من العود والعنبر والعطور الإماراتية والخليجية ذات الجودة العالية، إلى جانب أندر وأفخم قطع العود والعطور التي عرضتها العلامات التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، من أبرزها فرنسا والهند وإيطاليا وتايلانديا وكمبوديا، فيما سجل مصممو العطور الإماراتيون مشاركة متميزة من خلال منصة «الإماراتيين للعود والعطور» والتي شهدت عرضاً متميزاً لمجموعة من المنتجات العطرية التراثية ذات اللمسات العصرية والتي تعبق برائحة الماضي.
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