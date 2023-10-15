شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي ابتدائي يلزم «الإسكان» بدفع 25.8 مليون ريال لـ«ساسكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها استلمت بتاريخ 15 أكتوبر 2023م حكم قضائي ابتدائي من الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالرياض بإلزام وزارة الإسكان بسداد مبلغ 25,862,060 ريال تعويض عن التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن/الرياض.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد وزارة الإسكان للمطالبة بالتعويض عن التعدي باستقطاع جزء من أرض الشركة بمقدار (41713م2).

وأشارت الشركة إلى أنه بتاريخ 25 فبراير 2019م قد حصلت على حكم قضائي نهائي تم تأييده من محكمة الإستئناف بمنطقة الرياض بإلزام وزارة الإسكان بسداد مبلغ 8,217,461 ريال أجرة مثل مقابل التعدي.

وأضافت أن الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى لا يمكن تحديده حالياً إلا بعد صدور الحكم النهائي، فيما ستعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وأوضحت بخصوص أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي الحكم الصادر فإن الحكم ابتدائي قابل للاستئناف.