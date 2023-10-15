شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات 3.8 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.4%، ليغلق عند 10542 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.808 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 153.214 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.993 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 122 شركة

انخفضت أسهم 122 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 86، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي، والبحري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، فيبكو، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 22060 نقطة، وبتداولات بلغت 12.790 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 792.104 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.698 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.