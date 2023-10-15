شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نوفمبر.. جمعية «سلامة للتأمين» تناقش زيادة رأس المال إلى 200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) يوم الأحد 21 ربيع ثان 1445هـ الموافق 05 نوفمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نص رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ربع رأس المال.

جدول أعمال الجمعية

بحسب الشركة يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال طرح حقوق الأولوية، إذ يبلغ رأس ال الشركة قبل الزيادة 100 مليون ريال، مقسم إلى 10 ملايين سهم عادي، فيما يبلغ بعد الزيادة 200 مليون ريال، مقسم إلى 20 مليون سهم عادي.

وأضافت أن سبب زيادة رأس المال: دعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة، مشيرة إلى أن طريقة زيادة رأس المال، عبر إصدار وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد

(10,000,000) سهم عادي بواقع (1) سهم لكل (1) سهم.

ويتضمن جدول الأعمال: تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، فيما ستكون في حال الموافقة على البند الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إبداع الأوراق المالية (مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية).