شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نوفمبر.. «رعاية» تناقش الاستحواذ على «الرعاية التخصصية المزمنة الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) المساهمين إلى المشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الإثنين 22-04-1445هـ الموافق 06-11-2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، يتضمن جدول الأعمال: الموافقة على استحواذ شركة (رعاية) على 100% من مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية التابع للمجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعد الفضلي وأحمد القحطاني وفراج القباني مصلحة غير مباشرة فيه باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة رعاية وأعضاء في مجلس إدارة في كل من المجموعة السعودية للرعاية الطبية ومستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية.

وبحسب الشركة تبلغ قيمة الصفقة 193,217,817 ريال، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.