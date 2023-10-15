شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نوفمبر.. جمعية «مصرف الراجحي» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة مصرف الراجحي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء 24/04/1445هـ الموافق 08/11/2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر المقبل، ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 13 نوفمبر 2026.

ويشمل: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة.

ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة 27 من نظام الشركات ولمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وذلك وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.