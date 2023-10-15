شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الخليج للتدريب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستبدأ اعمالها اعتباراً من 12 فبراير 2024م ولمدة أربع سنوات.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الترشح سيكون وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

وأضافت أن التصويت لانتخاب الأعضاء المرشحين سيجرى في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً، داعية الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

شروط الترشح

حددت الشركة شروط الترشح، إذ يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في لائحة شروط ومعايير العضوية المرفقة وتعبئة الطلبات والنماذج باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً لعدة شروط.

وتشمل الشروط: تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه صراحة عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان، وتعبئة نموذج الإفصاح رقم (1) السيرة الذاتية، وتعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (المرفق) ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني.

وتتضمن الشروط: إرفاق السيرة الذاتية المفصلة التي تشمل المؤهلات والخبرات في مجال أعمال الشركة، وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعوديين، وبيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

ومن ضمن الشروط: بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة، وفي حال إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.

وتشمل المعلومات: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

وتتضمن الشروط: توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان المتقدم بصفته عضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

وبحسب الشركة ستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بلائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المرفقة بهذا الإعلان. وسوف يستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.