شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نوفمبر.. جمعية «الصناعات الجيرية» تصوت على تعديل نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء بتاريخ 30/04/1445هـ الموافق 14/11/2023م في تمام الساعة 06:30 مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والتصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المُتعلقة برأس المال.

ويشمل جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المُتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.

ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.