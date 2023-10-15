شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع اتفاقية للاستحواذ على 40% من «ديفوتيم ميدل إيست» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) اتفاقية مع شركة ديفوتيم أس أي أس (فرنسا) وشركة أورتل للاستثمار المحدودة وذلك للاستحواذ على نسبة 40% من شركة ديفوتيم ميدل إيست المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي، والتي تتركز أعمالها في المملكة العربية السعودية.

وكانت شركة (سلوشنز) قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29/11/1444هـ (الموافق 18/06/2023م) توقيعها عرضاً ملزماً مع شركة ديفوتيم أس أي أس (فرنسا) وشركة اورتل للاستثمار المحدودة وذلك للاستحواذ على نسبة 40% من شركة ديفوتيم ميدل ايست المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي.

وقالت الشركة: إن قيمة المنشأة المعتمدة للاستحواذ تقدر بنحو 741.7 مليون ريال، فيما اتفقت على أن يكون المقابل المادي للاستحواذ مبنياُ على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء (SPA) المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل والأداء.

وتخضع اتفاقية البيع والشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.