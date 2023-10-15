شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لكسب أجور كبيرة من وظيفة التسويق عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كلما زادت خبرتك، زادت إمكانية تحديد السعر الخاص بك، وبصفة خاصة في مجال التسويق، حيث يتقاضى مديرو التسويق على موقع Freelancer مثلاً ما يصل إلى 250 دولارًا في الساعة، وإذا كنت ترغب في كسب رقم مكون من ستة أرقام سنوياً أثناء العمل من المنزل، ففكر في وظيفة في مجال التسويق، وفق ما نصحت شبكة سي إن بي سي الأمريكية في تقرير لها.

تحفيز جائحة كوفيد

حفزت جائحة كوفيد-19 الطلب بقوة على التسويق الرقمي حيث حرمت أزمة الصحة العامة التي ضربت العالم الشركات من أساليبها التسويقية التقليدية علاوة على اتجاه تسوق المزيد من المستهلكين عبر الإنترنت. وحتى بعد مرور ثلاث سنوات، لا يظهر هذا الطلب أي علامات على التراجع حيث يعد مديرو التسويق من بين أسرع المهن نموًا في الولايات المتحدة بل وفي غيرها، وفقًا لموقع لينكد إن LinkedIn.

الأدوار التسويقية

تشهد منصات الوظائف مثل فليكس جوبز وفري لانسر أيضًا طفرة في عدد الأدوار التسويقية عن بعد والمختلطة والمستقلة.

نمو وظائف التسويق

من المتوقع أن ينمو عدد الوظائف لمديري التسويق بنسبة 6.6% خلال العقد المقبل، وفقًا لتقارير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي وهو أسرع من متوسط المهن بشكل عام.

مهارات تستحق رواتب كبيرة

في حين أن بعض وظائف التسويق تتطلب من المرشحين الحصول على درجة البكالوريوس، إلا أن ذلك ليس شرطًا لبناء حياة مهنية ناجحة كمدير تسويق عن بعد. قال توني فرانا الخبير المهني في شركة ومنصة "فليكس جوبز" FlexJobs :"إن الأهم بكثير هو المهارات التقنية التي يمكن أن تدخل بها السوق حيث تتطلب معظم خدمات التسويق فهمًا قويًا لتحسين محركات البحث وتحليل البيانات والمعرفة الجيدة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من بين مهارات أخرى".

على سبيل المثال، يتطلب الإعلان عن وظيفة حديثة لمدير منتج لدى بعض الشركات الكبيرة والذي يتضمن حدًا أدنى للراتب قدره 107000 دولار خبرة من 5 إلى 7 سنوات في التسويق بالإضافة إلى قدرات كتابية قوية ولكنه لا يتضمن متطلبات الدرجة العلمية.

البرامج التعليمية

يمكنك مشاهدة البرامج التعليمية على يوتيوب أو الالتحاق بدورات تدريبية عبر الإنترنت للحصول على شهادة في مهارات معينة. تقدم شركة "جوجل" على سبيل المثال شهادة في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية. ويوصي فرانا أيضًا بإنشاء محفظة عبر الإنترنت تعرض أي مشاريع تسويقية ذات صلة أو أعمال قمت بها بما في ذلك شهادات العملاء.

تحويل التسويق الحر إلى عمل بدوام كامل

وفقًا لموقع "فيفر" وهو سوق ومنصة مستقلة، فإن معظم وظائف التسويق المستقلة تكون عن بُعد أيضًا لذلك يمكن لمديري التسويق العمل من أي مكان وتحديد ساعات العمل الخاصة التي يريدونها وذلك وفق شرط واحد وهو الإلتزام بالمواعيد النهائية لمشروعاتهم.

شهدت فيفر Fiverr طلبًا ثابتًا على المواهب التسويقية على مدار الأشهر الستة الماضية فبين أبريل وسبتمبر ارتفعت عمليات البحث عن ”مدير التسويق الرقمي” بنسبة 640% على منصتها.

وكلما زادت خبرتك زادت إمكانية تحديد السعر الذي تريده وبالتالي زاد ربحك، حيث يتقاضى مديرو التسويق على منصة وشركة فري لانسر ما يصل إلى 250 دولارًا في الساعة.

على سبيل المثال، يتقاضى أليكس مارتكوفيتش مدير التسويق الرقمي المستقل في تورنتو بكندا مدخولا يتراوح ما بين 150 دولارًا إلى 3995 دولارًا على فيفر مقابل خدماته.

على الرغم من أن التسويق الرقمي بدأ كعمل جانبي منذ أكثر من 15 عامًا بالنسبة لمارتكوفيتش، الحاصل على درجة البكالوريوس في عمل الروبوتات ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية إلا أنه تمكن من تحويل ذلك لأن يكون حياته المهنية بدوام كامل في عام 2020. ويعلق ماركوفيتش بقوله إن إنشاء قائمة بالعملاء الدائمين وتحسين المهارات من خلال دورات التسويق عبر الإنترنت التي تقدمها شركات مثل "جوجل" و" ميتا" ساعده في بناء مهنة ناجحة وعمل حر مربح.

الطلب على التسويق حول العالم

بالإضافة إلى المرونة، يقول ماركوفيتش إن أحد أفضل جوانب العمل كمدير تسويق عن بعد هو الاستقرار. ويوضح قائلا: "معظم عملائي موجودون في الولايات المتحدة ولكني أعمل مع أشخاص في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة أيضا. يعتمد نجاح الأعمال التجارية على التسويق الناجح لذلك هناك دائمًا حاجة لهذا العمل ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم".