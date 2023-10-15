شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للأسهم الخليجية يستثني قطر.. والمؤشر المصري يصعد 1.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجعت، الأحد، أغلب الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما ارتفع مؤشر ⁧‫بورصة قطر بنسبة‬⁩ 0.06%. وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 0.41% إلى 10542.86 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.80 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 153.21 مليون سهم.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.32% إلى مستوى 22060.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.79 مليون ريال.

الكويت

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.81% إلى 6568.98 نقطة، من جرّاء تداول 138.8 مليون سهم عبر 8217 صفقة نقدية بقيمة 28.5 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.86% ليغلق عند مستوى 5433.66 نقطة من خلال تداول 66 مليون سهم نفذت عبر 3270 صفقة نقدية بقيمة 6.5 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.80% إلى 7180.93 نقطة، من خلال تداول 72.8 مليون سهم عبر 4947 صفقة بقيمة 22 مليون دينار.

البحرين وقطر وعُمان

وارتفع مؤشر ⁧‫بورصة قطر‬⁩ 0.06% على 10126 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 370 مليون ريال. وتراجع مؤشر البحرين العام 0.13% إلى مستوى 1943.22 نقطة، عبر تداول 1.85 مليون سهم، بقيمة 373845 ديناراً بحرينياً. كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.41% إلى 724.93 نقطة.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.54% إلى 4760.23 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 9.79 مليون ريال عُماني من خلال تداول 18.75 مليون سهم.

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.61% ليغلق عند مستوى 20324.96 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 2.22% في منتصف التداولات، وسط توقعات بتخفيض قريب لسعر الجنيه، ما أدى إلى تحوط المستثمرين عبر شراء الأسهم والذهب.