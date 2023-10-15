شكرا لقرائتكم خبر عن فجوة الأجور بين السيدات والرجال.. الأسباب والحلول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصل تقرير جديد إلى أن الفجوة في الأجور تكلف النساء في الولايات المتحدة حوالي 1.6 تريليون دولار سنويًا، كما حصلت النساء على 78 سنتًا مقابل كل دولار كسبه الرجال في عام 2022، وفقًا لشركة "ناشيونال كوبريشن فور ويامين". وقام الباحثون بحساب التكلفة الإجمالية التي تتحملها النساء بسبب فجوة الأجور باستخدام إحصائيات مكتب الإحصاء الأمريكي وتحديدًا البيانات المتعلقة بجميع النساء اللاتي عملن سواء في وظائف بدوام كامل أو جزئي واللاتي أخذن إجازة بسبب المرض أو لتقديم الرعاية لأطفالهن أو ذويهن. وقالت جوسلين فراي رئيسة شركة "ناشيونال كوبريشن فور ويامين": " لدينا فجوة في الأجور وأصبح الكثير لا يلقي لها بالًا معتقدين أنها مسألة طبيعية لكن هذا ليس شيئًا ينبغي لنا أن نعتبره طبيعيًا ولا ينبغي لنا أن نقوم بتطبيع الفوارق". وفي حين أن الأرقام غير مشجعة، يقول الخبراء إن المعلومات يجب أن تحفز النساء على أن يكونوا أكثر نقاشاً أثناء المفاوضات بشأن الأجور. وقالت ماندي وودروف سانتوس خبيرة المال والأعمال: ”لا أريد أن يثني ذلك النساء أو يجعلهن يشعرن بدافع أقل للخروج والحصول على الأجر الذي يستحقنه”.

3 عوامل وراء فجوة الأجور

قالت فراي إن هناك ثلاثة عوامل تساهم في استمرار فجوة الأجور، هي:

مسؤوليات تقديم الرعاية

قالت فراي إن النساء يميلن في المتوسط إلى العمل لساعات أقل لأنهن يتحملن الكثير من مسؤوليات تقديم الرعاية في أسرهن. على سبيل المثال، أمضت النساء في العام الماضي ما يقرب من 2.68 ساعة يوميًا في رعاية أطفالهن الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وفقًا لمسح استخدام الوقت الأمريكي.

الفصل المهني

قالت فراي إن النساء يتركزن في الوظائف ذات الأجور الأقل وغالباً ما يتم استبعادهن من الوظائف ذات الأجور الأعلى من خلال الفصل المهني. ووجدت وزارة العمل الأمريكية أن 42% من فجوة الأجور هي نتيجة الفصل المهني، الذي تفاقم بسبب الوباء.

التمييز في مكان العمل

لا تزال النساء تواجهن التحيز والتمييز على أساس الجنس حتى الآن. وقال نصف البالغين في الولايات المتحدة إن معاملة النساء بشكل مختلف من قبل أصحاب العمل تساهم في فجوة الأجور، حسبما وجد مركز بيو للأبحاث. وذكرت فراي: "إذا تدخلنا في هذه القضايا الثلاث وحدها فيمكننا تقليص هذه الفجوة بشكل كبير". كما وجدت الشركة أن النساء الأميركيات الآسيويات حصلن على أكبر قدر من المال بين العاملات حيث حصلن على 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه العمال الذكور البيض. ويتفاقم جدول الأجور هذا بالنسبة لكل مجموعة عرقية أو إثنية رئيسية في البلاد، حيث يتم الدفع للعاملات البيض 74 سنتًا والعاملات السمراوات 66 سنتاً أم العاملات اللاتينيات فــ52 سنتا.

حول ذلك نصح الخبراء بأمور للنساء والرجال للمضي قدمًا في حياتهم المهنية وزيادة رواتبهم.

أولاً: تعظيم حجم اتصالاتك وقدراتك:

إذا كنت ترغب في تحقيق تقدم أكبر في حياتك المهنية فأنت بحاجة إلى التواصل ولإجراء اتصالات أكثر. لذا قم ببناء ثقتك بنفسك من خلال مشاركة عملك وخبراتك مع من حولك سواء في شركتك أو في الصناعة الأوسع التي تعمل بها. على سبيل المثال، اعرض خبرتك في العمل خلال اجتماعات الفريق الشهرية ومن أجل الوصول إلى نطاق أوسع يمكن الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي.

ثانياً: كن على علم بقيمتك السوقية:

يجب عليك إجراء محادثات موضوعية مع مديري التوظيف والقائمين بالتوظيف واسألهم عن نطاقات التعويض لشخص لديه خبرتك للحصول على فكرة عن القيمة السوقية الحالية. ويمكنك لاحقًا تقديم هذه المعلومات إلى صاحب العمل الحالي عند التفاوض على زيادة الراتب.

ثالثاً: ابحث عن فرص أفضل:

لا تقصر بحثك على مكان عملك الحالي حيث يجب عليك توسيع دائرة بحثك بحيث تشكل اماكن ومجالات أخرى يمكن أن تدر راتب أكبر لك أو على الأقل توفر مزايا وظيفية افضل.