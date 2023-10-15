شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد 250 ألف طن أرز لتعزيز المخزون الاستراتيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن استيراد 250 ألف طن أرز، لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لمدة 6 أشهر. وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع وصول هذه الكمية إلى البلاد خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وسيتم طرحها بأسعار مناسبة، فور وصولها، لضبط الأسواق.

وفي السياق، اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، في إطار الحرص المستمر على وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وشدد المصيلحي، خلال الاجتماع، على أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقاً، تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول، وذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 110، في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد ضرورة التدوين والكتابة على العبوات المعدة للبيع، بما يتضمن سعر المستهلك، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، والوزن الصافي، وجهة التعبئة.

ويتضمن القرار التزام الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك، وقيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تكثيف الحملات التفتيشية

وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال الفترة القادمة تكليف الجهات المعنية بالرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز، وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية تعاون الشعبة بكافة منتسبيها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة، وتوفير الكميات المطلوبة من الأرز بالأسعار العادلة، بما يسهم في زيادة المعروض من الأرز لدى كافة المضارب وتجار الجملة والمنافذ والسلاسل التجارية، في ظل وجود إطار منظم وحاكم للتعاون بين الوزارة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.

وشدد على قيام معظم المضارب والكيانات العاملة بسلعة الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية والافصاح عن الكميات المخزنة من الأرز، مؤكداً أهمية تنظيم قواعد العمل بسلعة الأرز لتحقيق الانضباط المطلوب، كما تم التسجيل كذلك في البورصة المصرية للسلع.