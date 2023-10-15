شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة أبوظبي تنظم 5 جلسات خلال منتدى الاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي، كشريك استراتيجي، باعتباره أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم.

وتأتي مشاركة غرفة أبوظبي في المنتدى انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تبادل الخبرات وإطلاق المبادرات التي تعزز من أداء القطاع الخاص وتسهم في الارتقاء بقطاع الأعمال على المستوى المحلي، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وتنظم غرفة أبوظبي 5 جلسات حوارية ونقاشية بمشاركة أعضاء وخبراء وممثلي الغرفة، سيتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية الزراعة والأمن الغذائي، وسبل الاستثمار في أوقات الأزمات، وطرق إدارة سلاسل التوريد، إلى جانب مناقشة مستجدات كل من قطاع الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الأعمال.

ويشارك أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، في جلسة بعنوان «إطلاق العنان للاستثمارات في منطقة إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ» من خلال منصة «استثمر في دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ».

وقال عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «إن شراكتنا مع منتدى الاستثمار العالمي «أونكتاد»، تؤكد التزام الغرفة تجاه دعم توجهات الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في مجتمع الأعمال على المستوى المحلي، عبر المساهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال المحلية لدعم الفرص التي تدفع وتيرة الازدهار في إمارة أبوظبي». ومن جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي: «يشكل منتدى الاستثمار العالمي منصة عالمية لاستشراف المستقبل ولتحفيز العمل المشترك، ونتطلع في غرفة أبوظبي إلى تبادل خبراتنا مع المشاركين ولتسليط الضوء على مبادراتنا ومشاريعنا وأفضل الممارسات التي ننتهجها، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صياغة السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية العالمية، ولنكون لاعباً محورياً في تمكين اقتصاد المعرفة وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الريادية كمركز للاستثمار والابتكار».