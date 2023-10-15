شكرا لقرائتكم خبر عن «سافي» تستقطب «جوبي للطيران» و«مراكب» و«وي رايد» إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن دخول 3 شركات في اتفاقيات للمشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «سافي» (SAVI) في أبوظبي. وتولت كل من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار جهود إنشاء مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يغطي مجالات التصميم والاختبار والتصنيع لمركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بأنواعها. ويقدم المجمّع الجديد مرافق حديثة وخدمات ولوائح تنظيمية متكاملة لجذب ودعم الابتكار والاستخدام التجاري للمركبات ذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من مزاياها على المستوى العالمي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «تشهد أبوظبي مرحلة جديدة من مسيرة نمو القطاع الصناعي وتطوره، ويشكل إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) إضافة مهمة ستعزز من قدرات هذا القطاع وسترفده بموجة جديدة من الحلول والابتكارات في صناعة المركبات ذاتية القيادة واستخداماتها في الجو وعلى الأرض وفي البحر.»

ويرسي مجمّع (SAVI) في إمارة أبوظبي معايير جديدة للنقل المستدام، ما يتيح للمعنيين في القطاع حول العالم إمكانية تطوير أنشطتهم في قطاع تكنولوجيا المركبات الذكية وذاتية القيادة في الجو وعلى الأرض وفي البحر. ويسهم الجمع بين مقومات سلسلة القيمة المضافة ضمن مجمّع واحد في الاستفادة من التقنيات المشتركة لتعزيز مستقبل قطاع النقل في دولة الإمارات وعالمياً، ويأتي ذلك بالتزامن مع ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والمواهب حول العالم، ومواصلة تطوير القطاع من خلال تصدير الحلول التي تم تطويرها محلياً إلى الأسواق العالمية.

شركة جوبي للطيران

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن اعتزام شركة جوبي للطيران، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تعمل على تطوير سيارة أجرة طائرة كهربائية بالكامل، تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي لخدمة نقل الركاب التجارية، المشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «سافي» (SAVI) في أبوظبي.

وتتوقع شركة جوبي للطيران، التي تخطط لإطلاق خدمة نقل الركاب التجارية باستخدام طائراتها التي تتسع لخمسة ركاب في العام 2025، التواجد في المجمع لدعم جهود تطوير الأنظمة التكنولوجية التي ستعزز من قدرات القيادة الذاتية لطائراتها في المستقبل.

وأضاف العلماء: «يتطلع مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقبال شركة جوبي للطيران وبدء أعمالها في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي، الذي بات يستقطب نخبة من الشركات الابتكارية من مختلف أنحاء العالم. وستضيف جوبي للطيران المزيد من الخبرة والتخصص لأعمال المجمع، وستعمل بمثابة حافز هام لتسريع وتيرة تطوير استخدامات التنقل الجوي. وسيكون لنمو أعمال المجمع تأثير إيجابي على اقتصاد أبوظبي وعلى الخصوص في قطاعات مثل التصنيع وتطوير البرمجيات والخدمات اللوجستية والاختبار والتصديق».

مزايا

من جانبه، قال قال جويبين بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران: «توفر رحلات الطائرات ذاتية القيادة مزايا وفوائد هامة لعملائنا على المدى الطويل. ويسعدنا أن نحظى بفرصة المشاركة في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ونتطلع للتعاون مع فريق عمل مكتب أبوظبي للاستثمار لتحقيق مهمتنا الرامية لطرح خدمة التاكسي الجوي السريعة التي تمتاز بالسرعة والهدوء والراحة للاستخدام في المدن حول العالم».

«مراكب» تكنولوجيز

كذلك، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أن مراكب تكنولوجيز ستصبح أول شركة في تطوير الأنظمة والتطبيقات البحرية في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الجديد الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقراً له، ويوفر أحدث المرافق والخدمات ضمن بيئة تنظيمية داعمة لجهود الشركات في ابتكار ونشر تكنولوجيا النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها المختلفة في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

وتتمتع مراكب تكنولوجيز، شركة التكنولوجيا المستقلة لاستخدامات النقل الجوي والبري والبحري، بسجل حافل بتطوير حلول مبتكرة في دولة الإمارات على مدارخمس عشرة سنة. وستقوم الشركة بتأسيس عمليات تشغيلية في (SAVI)، الأمر الذي سيعزز من تطبيقات التكنولوجيا الذكية في قطاع النقل البحري في الإمارة.

وأضاف العلماء: «يمثل توافد الشركات الابتكارية مثل شركة مراكب تكنولوجيز حافزاً مهماً لنمو القطاعات الصناعية المرتبطة بهذه الابتكارات داخل وخارج المجمع، الأمر الذي سيعزز من القاعدة الصناعية المحلية، ويرتقي باقتصاد المعرفة إلى مستويات جديدة».

وستتمكن شركة مراكب تكنولوجيز من اختبار حلول وابتكارات تكنولوجية جديدة في منطقة الاختبار البحري الواقعة في منطقة المصفح والتي تضم ميناء بالإضافة إلى أكاديمية أبوظبي البحرية. وستستفيد الشركة التي تصدر حالياً حلولها إلى أكثر من 10 دول، من التكامل اللوجستي الذي يتمتع به المجمع على المستوى العالمي.

مركز محلي

وقال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة مراكب تكنولوجيز: «يعد إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي) خطوة كبيرة في مسيرة الجهود الرامية لتوفير مركز محلي متقدم لتعزيز منظومة تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتأكيد التزام أبوظبي المستثمر بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. وباعتبارها شركة إماراتية، ستسهم مراكب تكنولوجيز في تطوير ونمو أعمال المجمع من خلال توفير حلولها وابتكاراتها في مجال القيادة الذاتية، وخبرتها ومعرفتها التقنية الواسعة لدعم قدرات الجيل التالي من حلول المركبات الذكية».

«وي رايد» الصينية

وفي نفس الإطار، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تعاونه مع «وي رايد»، الشركة العاملة في مجال تقنيات وخدمات القيادة الذاتية، والتي تتطلع إلى تأسيس مقرها الإقليمي ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن مدينة مصدر في إمارة أبوظبي.

وبالاستفادة من المرافق والخدمات المتطورة والبيئة التنظيمية الداعمة، سيكون المكتب الجديد في إمارة أبوظبي المقر الرئيسي لشركة «وي رايد» في منطقة الشرق الأوسط لإدخال تقنيات المركبات ذاتية القيادة إلى حيز التطبيق الصناعي العملي، وتعزيز حركة النقل والشحن في الإمارة وحول العالم.

وقال بدر العلماء: «يسرنا التعاون مع وي رايد التي تعتبر من أبرز اللاعبين في مجال حلول المركبات الذكية وذاتية القيادة، والتي تركز على تسهيل الوصول إلى هذه التقنيات بتكاليف مناسبة. ونحن حريصون على تعزيز التعاون مع أبرز الشركات العالمية المبتكرة من أجل تطوير حلول من شأنها ترك آثار إيجابية ملموسة حول العالم، لنواصل العمل يداً بيد نحو بناء عالمٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية».

أبحاث واختبارات

وتعتبر «وي رايد» من الشركات التجارية التي تعمل على تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالمستوى الرابع، وتعمل على تنفيذ أبحاث واختبارات وعمليات متخصصة في 26 مدينة حول العالم، وتوفير خدمات ذكية في قطاع طلب المركبات، والنقل حسب الطلب، والخدمات اللوجستية الحضرية، والخدمات البيئية.

وقالت جينيفر لي، المدير المالي لـ «وي رايد»: «تعتبر إمارة أبوظبي من أهم المدن العالمية التي تدعم صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة. يسرنا الانضمام إلى مجمّع صناعات المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، في خطوة تتزامن مع احتفالنا بعامين من إطلاق «روبوتاكسي»، أول سيارة أجرة آلية، في الإمارة. تتماشى رؤيتنا حول تطوير الحلول المناسبة لحياة المدينة مع أبوظبي وتطلعاتها في دعم قطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة. وسنقوم بالبناء على شراكتنا المتينة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ووجودنا الحالي في الإمارة لدعم تسويق الابتكارات الجديدة ونمو أعمالنا في أسواق جديدة ولعب دورنا في عملية تطوير التشريعات والنظم الداعمة للابتكار».