شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي الاجتماع استكمالا لمسيرة التكامل والتنسيق من خلال اللجنة، وتطوير العلاقات الثنائية في صناعة النقل البحري والموانئ، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين السلطات البحرية، وتطوير المناطق المخصصة لصناعة وإصلاح السفن، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بشأن التعليم والتدريب البحري، والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.
وأكد الجانبان في نهاية الاجتماعات على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم صناعة ونهضة القطاع البحري والبحارة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.