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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الفنية السعودية المغربية للنقل البحري والموانئ اختتمت أول أعمال اجتماعاتها المنعقدة في مدينة الدار البيضاء المغربية، برئاسة وكيل النقل البحري بالهيئة العامة للنقل الكابتن عبدالرحمن الثنيان، ومدير الملاحة البحرية المغربية نجيب الكركوري، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية الممثلين من الجانب المغربي.

ويأتي الاجتماع استكمالا لمسيرة التكامل والتنسيق من خلال اللجنة، وتطوير العلاقات الثنائية في صناعة النقل البحري والموانئ، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين السلطات البحرية، وتطوير المناطق المخصصة لصناعة وإصلاح السفن، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بشأن التعليم والتدريب البحري، والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

وأكد الجانبان في نهاية الاجتماعات على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم صناعة ونهضة القطاع البحري والبحارة.