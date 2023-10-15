بحث التعاون مع جهات حكومية وشركات غذائية ألمانية وبولندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، خلال اجتماعه مع عدد من الجهات الحكومية الألمانية والبولندية التي تدعم القطاع الخاص، وشركات الأغذية، خلال الزيارة الرسمية لوفد الهيئة إلى ألمانيا الاتحادية، فرص التعاون والاستثمار، وتعزيز التواصل ومعرفة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين.

وقدمت الهيئة خلال الاجتماع نبذة عن اللوائح والمبادرات التي أطلقتها لدعم الاستثمار وتسهيله، وشرحا عن متطلباتها للإدراج والتسجيل.

وشهد الاجتماع حضور كل من: الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا سليمان الحميدان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور محمد الناصر. ومن الجانب البولندي: وفد من الغرفة التجارية، والمجلس الوطني للدواجن، ومركز الدعم الوطني للزراعة، واللجنة الألمانية لسلامة الأغذية والتجزئة، إلى جانب ممثلي شركات الأغذية في ألمانيا وبولندا.

ونفذ وفد الهيئة عددا من الزيارات الميدانية واللقاءات الثنائية مع جهات حكومية ورقابية ألمانية وبولندية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، ومناقشة الفرص وأوجه التعاون.

وكان الجضعي التقى رئيس المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) الدكتور أندرياس هنسل، وذلك في مقر المعهد.

وبحث الجانبان خطة عمل مشتركة بين المعهد والهيئة، ومناقشة سبل الإبلاغ عن المخاطر، وتقييم التعرض والسلامة البيولوجية وسلامة مبيدات الآفات وسلامة

الغذاء.

كما عقد اجتماعا مع رئيس المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية فريدل كريمر.

واستعرض الجانبان الأنشطة والمهام التنظيمية لكل جهة. كما تم بحث أنشطة إدارة المخاطر المتعلقة بمتابعة المنتجات والتجارة الالكترونية ومعايير سحب المنتجات.

ويعد المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر، الذي تأسس في 2002، جهة مستقلة فيما يتعلق بالتقييم والبحث العلمي، وهو الوكالة العلمية بألمانيا المسؤول عن إعداد تقارير الخبراء وآرائهم حول سلامة الغذاء والأعلاف، فضلا عن سلامة المواد والمنتجات، ويهدف إلى تعزيز حماية صحة المستهلك.

كما يعد المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية، أحد الجهات الحكومية الألمانية التابعة للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة (BMEL)، ويسهم في سلامة الغذاء ومنح التصاريح، وتنسيق البرامج الرقابية بالاشتراك مع الولايات الفيدرالية.

كما أنه يعمل تحت مظلة نظام الإنذار الأوروبي السريع، ويُعد نقطة الاتصال الألمانية لعمليات التفتيش بمكتب الأغذية والبيطرة التابع للمفوضية الأوروبية.

وفي بولندا، اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء مع وفد من المفتشية البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية التبادل التجاري وتيسير الإجراءات بين البلدين، وما تم أخيرا من رفع الحظر عن إحدى المنشآت البولندية بعد استيفائها متطلبات «الهيئة» للتأكد من سلامة المنتج.

واستعرضت الإجراءات التي يقوم بها الجانب البولندي للتحقق من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، ومناقشة آلية رفع الحظر عن المقاطعات حسبما تقرره منظمة الصحة الحيوانية، وما ينشر على موقعها بشأن تحديد المقاطعات المصابة أو الخالية من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، إذ أوضح وفد الهيئة للجانب البولندي أن استيراد الحيوانات الحية يتم وفق سياسات وإجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة. أما ما يخص اللحوم المصنعة، فخلال استيفاء اشتراطات وسياسات «الهيئة».

واتفق الطرفان على أن تقيم «الغذاء والدواء» ورش عمل لرجال الأعمال البولنديين خلال الربع الأول من 2024 بمدينة الرياض، وذلك لإطلاعهم على إجراءات تسجيل المنتجات قبل تصديرها للسعودية، والضوابط المعتمدة من الهيئة لضمان سلامة المنتجات.