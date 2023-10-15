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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير الرياض فيصل بن بندر استقبل في مكتبه أمس الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.

واستمع إلى شرح مفصل عن نتائج الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي عقدت نوفمبر الماضي ودورها في تعزيز أسس الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، كما اطلع على أبرز ما تناوله المنتدى في دورته السابقة من دراسات ومخرجات والتوصيات التي خرج بها المنتدى في هذا الصدد، إلى جانب استعراض الدراسات المزمع طرحها في الدورة القادمة للمنتدى.

وأكد أمير منطقة الرياض، أن منتدى الرياض الاقتصادي خلال دوراته السابقة على مدى أكثر من 20 عامًا له دور بارز في تشخيص الكثير من التحديات الاقتصادية.