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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الإسلامي للتنمية نظم بالتعاون مع مركز التميز في كوالالمبور والمركز التركي لإدارة وتنمية القدرات ورشة العمل الاستشارية تحت عنوان «تطوير النظام البيئي الحلال في أذربيجان»، بمشاركة العديد من منظمات القطاع العام والخاص في أذربيجان. وتناولت الورشة التوجه الاستراتيجي من جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتطوير المخطط الرئيس للنظام البيئي الذي يمكن أذربيجان من الاستفادة من سوق الحلال العالمي الواسع والمتنامي، كما ناقشت عددا من أوراق العمل والبرامج والجلسات الفنية من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وهدفت الورشة لتوحيد الجهود لجعل أذربيجان مركزا عالميا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.

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