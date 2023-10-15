شكرا لقرائتكم خبر دلة للخدمات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت شركة دلة في بيان لها على تداول، أن الطرفين يقومان حاليا بتقييم هذه الدراسات وبما يخدم توسعات مستشفيات دله وسيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات على هذا المشروع.
ووقعت شركة دلة للخدمات الصحية في أكتوبر2022، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله العقارية من أجل استثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين والواقعة بمدينة الرياض حي النخيل وبما يعظم قيمتها ويحقق أكبر عائدات استثمارية منها لصالح الطرفين وذلك من خلال إنشاء كيان قانوني يمتلك الأراضي.
وتم في أبريل الماضي، تمديد مذكرة التفاهم لمدة 6 أشهر من تاريخ 13 أبريل 2023 حتى 12 أكتوبر 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر دلة للخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.