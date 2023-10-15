شكرا لقرائتكم خبر دلة للخدمات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دلة للخدمات الصحية أعلنت أمس تسلمها من قبل الاستشاريين المعينين الدراسات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع شركة دله العقارية.

وأوضحت شركة دلة في بيان لها على تداول، أن الطرفين يقومان حاليا بتقييم هذه الدراسات وبما يخدم توسعات مستشفيات دله وسيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات على هذا المشروع.

ووقعت شركة دلة للخدمات الصحية في أكتوبر2022، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله العقارية من أجل استثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين والواقعة بمدينة الرياض حي النخيل وبما يعظم قيمتها ويحقق أكبر عائدات استثمارية منها لصالح الطرفين وذلك من خلال إنشاء كيان قانوني يمتلك الأراضي.

وتم في أبريل الماضي، تمديد مذكرة التفاهم لمدة 6 أشهر من تاريخ 13 أبريل 2023 حتى 12 أكتوبر 2023.