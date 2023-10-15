الملا: السوق المصري جاذب للشركات المحلية والعربية والعالمية في مجال التسويق

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لويك فيفر نائب رئيس شركة اكسون موبيل الامريكية لشئون التكرير وتسويق المنتجات البترولية بحضور المحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس عمرو ابوعيطة رئيس شركة اكسون موبيل مصر، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية فى مجالات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية والكيماويات والزيوت بالسوق المحلى.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية دعم التعاون وتعزيز الشراكة مع أكسون موبيل باعتبارها الشركة الاضخم عالميا فى مجالات تسويق المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات والبحث عن البترول والغاز، واحد اعرق الشركات الرائدة فى تسويق المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات بالسوق المصرى والتى يمتد نشاطها إلى نحو ١٢٠ عاما.

و أضاف الملا أن الاجراءات المحفزة للاستثمار فى قطاع البترول والغاز خلال السنوات الاخيرة جذبت استثمارات اكسون موبيل للبحث عن الغاز الطبيعى لأول مرة منذ تاريخ عملها فى مصر، حيث تستثمر الشركة فى منطقتين للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط تبدأ الاعمال فيهما اوائل العام الجديد.

و تناول اللقاء انشطة الشركة الامريكية فى مجال تسويق المنتجات البترولية والكيماويات والزيوت بالسوق المحلى والفرص المتاحة للتوسع، حيث اشار نائب رئيس اكسون موبيل إلى اهتمام الشركة بالتواجد وتعزيز الاستثمار فى مصر فى هذا المجال، حيث تعد مصر سوقاً كبيراً ولديه تنوع وامكانيات للتوسع، كما أن الشراكة الناجحة مع قطاع البترول المصرى والتطوير المستمر لمناخ الاستثمار يحفز الشركة على تقديم المزيد من الاسهامات فى هذا السوق الجاذب.

و اكد الملا من جانبه أن السوق المصرى جاذب للشركات المحلية والعربية والعالمية فى مجال تسويق المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تنوع الاستثمارات والشركاء فى هذا السوق يثرى المنافسة لصالح المستهلك المصرى ومستخدمى الوقود والكيماويات والزيوت مثلما شهدنا فى السنوات الاخيرة.