شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ": فتح باب التقدم للالتحاق بوظيفة "مدير أكاديمي" بالمدرسة الوطنية في بدر والان مع تفاصيل الخبر
وتوفر المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بـيـئـة تـعـليـمية منضبطة ُتطبق أعلى معايير الجودة العالمية و ُتـواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى تـوفير عدد من التـدريـبـات الدوريـة باستمرار لـتـأهيل ورفـع كـفـاءة الـمعلمين والمدربين والإداريين لضمان مواكبة معايير الاعتماد الدولي، فضالً عن الحصول على العديد من الحوافز المادية المرتبطة بجودة الأداء، والتمـثـيل
الـرسـمـي للـمـدارس في المؤتمرات والمعارض.
وللالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية والتقديم على وظيفة "مدير
أكاديمي" برجاء زيارة الرابط التالي:
https://ebda.com.eg/factory/add/58248c1b-f080-46bd-be8a-be8527aec9db
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