«السعودية للتموين» تغير اسمها إلى كاتريون القابضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين في اجتماعها الخميس الماضي، على تعديل اسم الشركة، ليصبح اسمها شركة كاتريون للتموين القابضة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الجمعية وافقت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة، ليصبح اسمها شركة كاتريون للتموين القابضة، كما وافقت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة عدد من الأغراض الجديدة.

وأفادت الشركة أنه تم تغيير الاسم التجاري للشركة، وذلك مواكبةً لرؤية الشركة المتجددة التي تستهدف التوسع بنطاق نجاحاتها وأعمالها ويعكس تطلعاتها للعالمية، وتماشياً مع فرص النمو المتاحة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030.

وأِشارت إلى أنها ستواصل تعزيز دورها وعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها وعملائها بما يحقق مصالحهم وتطلعاتهم، وتنويع خدماتها في مجال قطاع خدمات الطيران والقطاعات الأخرى غير المرتبطة بالطيران، بما يسهم في استدامة أعمالها ويحقق الربحية، ويعزز دورها الريادي على مستوى المنطقة والعالم.

وكانت الشركة قد كشفت مؤخرا عن هويتها الجديدة «كاتريون»، حيث تمثل محطة نوعية في مسيرة الشركة الممتدة لـ40، إذ تجسد «كاتريون» بدء حقبة جديدة من التوسع العالمي خارج نطاق عمل الشركة الرئيسي في تموين الرحلات الجوية، الذي يسهم بنسبة 76% من إيراداتها، حيث تسعى الشركة إلى اغتنام فرص الأعمال الجديدة في قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والقطارات والإدارة المتكاملة للمرافق.

ويهدف نهج الأعمال المتوازن الجديد لـ»كاتريون» إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير المرتبطة بالطيران في الإيرادات إلى 50%، وستعمل الشركة على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال اغتنام فرص النمو التي توفرها المشاريع الكبرى المنضوية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.

ونجحت الشركة في تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيعها لتقديم 72 مليون وجبة وتموين 320,000 رحلة جوية سنويا بحلول 2023، وتدير 37 صالة في مختلف المطارات في جميع أنحاء المملكة قدمت خدماتها لمليوني ضيف في 2022.

وأدى تحول «كاتريون» كشريك راسخ في النمو الاقتصادي للمملكة إلى توسيع قسم خدمات التموين والمرافق الذي بلغت مساهمته 21% في إيرادات الشركة لعام 2022، وتشمل العمليات التشغيلية غير المرتبطة بالطيران خدمات الغسيل، وضيافة الحجاج والمعتمرين، والضيافة المؤسسية، وتموين الفعاليات الرياضية والترفيهية.