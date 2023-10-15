«الالكترونيات المتقدمة» تعرض قدراتها الصناعية في جيتكس العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة الالكترونيات المتقدمة، المشاركة في معرض جيتكس العالمي 2023، المقام في معرض دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 - 20 أكتوبر الجاري في جناح H19 A30، وذلك للمرة الـ19، حيث ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتعزيز دورها مسهما رئيسا في الابتكار التقني، والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وتتوزع مشاركة شركة الالكترونيات المتقدمة في الحدث على 4 مناطق مختلفة: منطقة الحلول الذكية، ومنطقة حلول الأمن السيبراني، ومنطقة خدمات تقنية المعلومات، ومنطقة لاستعراض خدمات التصنيع والتطوير في مختلف القطاعات، وستسعى خلال فترة المعرض لإقامة وتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في صناعة الالكترونيات على مستوى العالم، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب كفاءات جديدة واستكشاف سبل النمو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم: «سعداء الحضور في معرض جيتكس العالمي المتميّز للمرة التاسعة عشرة، وفي هذا العام، سنقدم لجمهور المعرض قدراتنا التقنيّة والرقمية المتنامية، وكلي ثقة بأن هذه الفرصة ستفتح آفاقا جديدة لنمونا المستمر شركة رائدة في مجالات تقنية المعلومات، والاتصالات، وإنترنت الأشياء، والخدمات السحابية المُدارة، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية الأخرى.

كما أنها ستعزز مكانتنا شركة سعودية رائدة تسهم في قيادة التقدم التقني والابتكار الرقمي والالكتروني في المنطقة».

وأضاف، بأن منطقة الحلول الذكية ستكون بمثابة نقطة محورية تسلط الضوء على القدرات العالية التي تتمتع بها شركة الالكترونيات المتقدمة في الحلول، التي تدعم إنترنت الأشياء وتقنيات المدينة الذكية، وتشمل المنتجات المعروضة على مجموعة واسعة من: إضاءة الشوارع الذكية، والكشف الذكي عن الحرائق، وإدارة النفايات، وتحليلات الفيديو، وتتبع الأصول.

ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو تطبيق مواقف السيارات الذكية (موقفي)، وهو تطبيق شامل للهاتف المحمول يلبي احتياجات مواقف السيارات الحديثة.

وأشار إلى المنطقة ستكشف أحدث الحلول الذكية لسلامة الموقع (4S) التي تقدم ابتكارات، مثل القميص الذكي الذي يتميّز بخصائص متقدّمة لتعزيز سلامة الموظفين في مكان العمل، ونظام المسح المتطور للمركبات (UVSS)، ونظام المراقبة HEMA المتفوق.

وبين أن الشركة ستعرض خلال الحدث مركزها الشامل للأمن السيبراني، القادر على رصد التهديدات السيبرانية وتتبّعها، والتقليل من آثارها، إلى جانب إدارة الخوادم وأجهزة الشبكة وبيانات تقنية المعلومات ووظائف الأمن ومهام الشبكة ذات الصلة.

كما سيعرض صمام البيانات الثنائي الذي طورته الشركة لنقل البيانات بأمان عبر الشبكات الحيوية، ونظام مراقبة الكشف عن الاستجابة (MDR) الذي يوفر قدرات متقدّمة لمراقبة التهديدات والتعامل معها، إلى جانب الخدمات المدارة المتطوّرة وأنظمة الحوسبة السحابية، وحلول الرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات المتقدّمة في كثير من القطاعات وقدرات التصنيع الاستثنائية.