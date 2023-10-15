شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التنفيذي لـ«مدن» أول قائد تحول أعمال في جائزة EFQM ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد بن رافد العرقوبي أول «قائد تحول أعمال» في النسخة الأولى لجائزة »Business Transformation Leader Award« بعد إطلاقها في 2023.

وتمنح المؤسسة الأوروبية جائزة «قائد تحويل أعمال» Business Transformation Leader Award للقادة الاستثنائيين في توجيه وإدارة مبادرات التحول داخل المؤسسات والمنظمات، وتحصل عليها شخصية واحدة سنويا بداية من العام الحالي.

وتسلم الجائزة نائب الرئيس للأداء المؤسسي والتحول التنظيمي المهندس خالد الحماد، وذلك خلال مشاركته أعمال الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مؤتمر «EFQM» في الشرق الأوسط التي عقدت في أبوظبي تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام»، وذلك بحضور مسؤولي وقادة كبريات الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص حول العالم.

ويأتي ذلك امتدادا للجوائز التي حصلت عليها «مدن» خلال 2023م، ومن بينها الفوز بشهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» فئة 4 نجوم في إدارة الجودة والتميز المؤسسي خلال مارس الماضي؛ بعد زيارة مقيم معتمد من المؤسسة لمقر «الهيئة» لإجراء التقييم اللازم للأعمال والمشاريع التطويرية، والتأكد من مطابقتها معايير نموذج «EFQM» باعتباره أحد أبرز نماذج التميز المؤسسي على مستوى العالم لقياس مستوى النضج المؤسسي والمساهمة في تحسين وتطوير مؤشرات الأداء للمنظمات.

يذكر أن «مدن» قد نجحت خلال العام الحالي في رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن الصناعية إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع 6,299 مصنعا، والمصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1,283 مصنعا وزيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون م2، وذلك وفق أهدافها الاستراتيجية لعام 2023 تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتتولى «مدن» مهام تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليا على 36 مدينة صناعية تتميز بتوزيعها الجغرافي واللوجستي في جميع مناطق المملكة، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، فيما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.