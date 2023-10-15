شكرا لقرائتكم خبر «وسط جدة» تحصل على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي تتويج شركة وسط جدة لجهودها في تطبيق أعلى وأبرز معايير ومفاهيم التميز المؤسسي المحلية والعالمية خاصةً عبر تبنيها لنموذج (EFQM) الذي يعد الأكثر انتشارًا في العالم، والأرفع والأرقى في التميز المؤسسي؛ حيث يهدف لتحقيق نتائج مستدامة وفقا لـمعايير رئيسة تشمل الرؤية والاستراتيجية، والثقافة المؤسسية، وبناء قيمة مستدامة، وقيادة الأداء والتحول.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، المهندس أحمد السّليم: «تعزز هذه الشهادة ثقة الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، ونسعى في شركة وسط جدة للتطوير إلى الريادة في مجال التميز المؤسسي؛ لنكون أنموذجا يحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات المهنية المحلية والعالمية، وسنواصل العمل على تطوير قدراتنا وتحسين أدائنا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وركائزها الرئيسة مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح».
يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير، تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيس لوجهة «وسط جدة»، المطورة على مساحة 5.7 ملايين متر مربع؛ لتكون قلب المدينة النابض، ونموذجًا للتنمية، المسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة في جدة خاصة والمملكة العربية السعودية عامة.
شركة وسط جدة للتطوير:
- تأسست عام 2019.
- المطور الرئيس لوجهة «وسط جدة».
- مساحة الوجهة 5.7 ملايين م2.
كانت هذه تفاصيل خبر «وسط جدة» تحصل على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.