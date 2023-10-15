شكرا لقرائتكم خبر 27 مزادا لبيع وتصفية 268 عقارا في 10 مناطق ومدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة أكثر 27 مزادا علنيا، وذلك اعتبارا من الـ16 وحتى الـ23 من شهر أكتوبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية والكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارا سكنيا وتجاريا، إضافة لمجموعة من المنقولات في 10 مناطق ومدن بالمملكة وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 21 فرصة عقارية متنوعة، و7 مزادات لعرض 52 عقارا بمنطقة الرياض، و73 عقارا بمنطقة الشرقية من خلال 5 مزادات علنية، و74 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً لعرض 23 عقارًا بعرعر، و10 عقارات بمنطقة حائل، و3 عقارات في منطقة الباحة، و6 عقارات في منطقة عسير، ومزادا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله قصر سكني، إلى جانب إقامة عدة مزادات على مجموعة من المنقولات، وذلك بإقامة مزاد الإبل بالطويقي بمدينة الرياض، ومزاد الإبل والأغنام بالمدينة المنورة، ومزاد للسيارات والشاحنات بجدة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ «إنفاذ» على صفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعدّ مركزا حكوميا مستقلا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.