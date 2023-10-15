شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التطوير بمدينة هليوبوليس الجديدة والتعاقد على إدخال الغاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل أعمال التطوير فى مدينة هليوبوليس الجديدة، حيث يشمل مشروع المرحلة الأولى من المرحلة العاجلة، تطوير مدخل ومخرج المدينة من طريق السويس، وتطوير بوابه دخول المدينة من طريق السويس مع نافورة، وإنشاء محطة أتوبيسات على طريق السويس، مع عمل بلازا ولاند مارك بنافورة بجوار البوابة وعمل طريق بعد البوابة باتجاه المدينة للداخل.

وعقد الدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اجتماعين بسكان مدينة نيو هليوبوليس لمتابعة شكاوى السكان واطلاعهم على التطورات التى سوف تتم بالمدينة، حيث تم الاستماع إلى شكاوى السكان ومقترحاتهم للمدينة، وتم تكليف المهندس محمود البنا المشرف على جهاز مدينة هليوبوليس والمهندس كريم إمام المشرف على قطاع التطوير بعمل استبيان لمعرفة الشكاوى العامة والخاصة لكل ساكن.

من جانب آخر تم التعاقد على دخول شبكة الغاز الطبيعى للحى السادس قطع الأراضى الاستثمارية، وجارى التعاقد على ما تبقى من الأحياء وقطع الأراضى فى أقرب وقت ممكن.

وتستهدف الشركة تنفيذ العديد من المشروعات منها ‏فى مجال الكهرباء خلال عامين سيتم اضافة محول ثالث بمحطة المحولات التى تزيد طاقتها وتصبح 120 م ف ا، كما ‏سيتم أن نشاء 4 موزعات جهد متوسط ويتم تغذيتهم من محطة المحولات ‏بالإضافة إلى مد كابلات جهد متوسط بتكلفة 900 مليون جنيه.

‏وفى مجال التلفونات ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ كامل الشبكة خلال 5 أشهر، حيث أنهت الأعمال فى الشبكات الأرضية الفرعية للمشروعات التابعة لشركة مصر الجديدة بالحى الثالث والتاسع، وجارى الانتهاء من الاعمال فى الحى الثانى والرابع.

وفيما يتعلق بالغاز تم الانتهاء من مد خطوط الغاز الرئيسية بجميع الأحياء وتم الانتهاء من التعذيات الداخلية الحى الثالث والحى التاسع وجارى الانتهاء من الحى الثانى لمشروعات الشركة.

أما محطة المعالجة الثلاثية ومحطة الرفع خلال عامين سيتم تنفيذ المرحلة الثانية، من محطة المعالجة الثلاثية بقدرة 8500 متر مكعب يوميا لخدمة كامل المدينة، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة رفع مخلفات الصرف الصحى بقدرة 1584 متر مكعب فى الساعة وشبكات الربط بينهم لخدمة الحى الخامس والحى السادس ومشروع المشاركة بتكلفة نحو 700 مليون جنيه.