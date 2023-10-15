أخبار البورصة اليوم الأحد 15-10-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.384 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، واودن للاستثمارات المالية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.384 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 532.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.24%، والعرب على 7.06%، واستحوذت المؤسسات على 24.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 10.7 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 23.8 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 24592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 8509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1449 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 54 ألف سهم، 159 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما 100 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 10 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 395 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، 600 ألف سهم، 658.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وايه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1500 سهم، 1.8 مليون سهم، 1200 سهم، 395 ألف سهم، 927.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 71.7 ألف سهم.

مصر للألومنيوم

قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه تم تأجيل الميعاد المحدد لتقديم العروض الفنية والمالية للمناقصة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة لمدة شهر حتى تاريخ 12 نوفمبر المقبل، بسبب كثرة الأعمال المطلوبة في المناقصة.

العامة لاستصلاح الأراضي

قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إنها حققت إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 45.1 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022 بنسبة نمو 300.2%، وانخفضت خسائر الشركة من 56.8 مليون جنيه إلى 30.2 مليون جنيه.

ديجيتايز للاستثمار والتقنية

أعلنت إدارة البورصة، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغت عدد 16.8 مليون سهم، وبلغ معدل الطرح 14 مرة تقريبًا.