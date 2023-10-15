شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات و«باولو» يتشاركان في الاقتصاد الدائري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرمت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة مع بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي، ومركز الابتكار «إنتيسا سان باولو» اتفاقية استراتيجية لتعزيز اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتصميم منظومة للاقتصاد الدائري.

ووقّع الاتفاقية الإطارية عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وماورو ميتشيلو رئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار في «آي إم آي» بمجموعة إنتيسا سان باولو، وباولو ماريا فيتوريو غراندي نائب رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار.

وقال بن طوق: «تولي حكومة دولة الإمارات التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة أهميةً كبيرة، تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة. ونسعى للمضي قُدماً في توطيد شراكتنا الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومُختلف المعنيين والشركات العالمية الرائدة لتحقيق مستهدفاتنا في ملف الاقتصاد الدائري. ويشكل إبرام الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة «إنتيسا سان باولو» محطةً مفصلية تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها في مصاف الاقتصادات الدائرية الرائدة إقليمياً وعالمياً».

ممارسات الدائري

ووقع اختيار الإمارات على «إنتيسا سان باولو» لتكون شريكاً في مسيرة انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري نظراً لقدرات المجموعة المثبتة في دعم الشركات الناشئة والشركات القائمة في مجال الاقتصاد الدائري بمنطقة الشرق الأوسط، أثناء شروعهم بمسيرة التحوّل نحو هذا النموذج الاقتصادي الجديد.

ويلتزم كل من البنك من خلال فروعه في دبي وأبوظبي، والمركز من خلال الأدوات المتاحة له، بالتعاون مع الوزارة في تصميم وإطلاق السياسات ذات الصلة لتشجيع اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري، وتعزيز نماذج أعمال مبتكرة وتطوير منظومة تشمل المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث والشركات والمشاريع الناشئة.

وستستفيد المرحلة الأولى من المشروع، التي ستشمل رسم الخرائط البيئية وتحديد إمكانات البلاد والأطراف المعنية، من مشاركة مركز «كاريبلو فاكتوري» للابتكار، الذي تأسّس بالشراكة مع «إنتيسا سان باولو» التابع لمختبر الاقتصاد الدائري الذي يتخذ من ميلان مقراً له.

هيكلة وتمويل

وستتضمن الإجراءات القادمة تعزيز الشراكة بين «إنتيسا سان باولو» و«مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري»، الذي تم تأسيسه من قبل حكومة دولة الإمارات لتطوير وتطبيق سياسات التحوّل نحو الاقتصاد الدائري، حيث يهدف المجلس إلى استكشاف إمكانية إنشاء «مختبر للاقتصاد الدائري»، بغرض الترويج لنماذج الاقتصاد الدائري ضمن منظومة الاقتصاد المحلي.

وسيدعم «إنتيسا سان باولو» هيكلة وتمويل مشاريع الاقتصاد الدائري المحلية، من خلال الاستفادة من مبلغ 8 مليارات يورو المخصص للتمويل الدائري على النحو المبين في خطة العمل 2022-2025. إضافة إلى ذلك، سيقدم مركز الابتكار إرشادات مستمدّة من مختبر الاقتصاد الدائري التابع له، وبرامج تسريع للشركات الناشئة، والدعم من صناديق رأس المال الاستثماري التي تقدمها شركة «نيفا إس جي آر» التابعة لها.