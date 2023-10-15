شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تستعرض مسارات تطور المنظومة الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تشارك المنصة الرئيسية لحكومة دبي في دورة «جيتكس غلوبال 2023»، التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يُشارك في هذه المنصة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، في إمارة دبي. وتُسلط دبي الرقمية الضوء، من خلال المشاركة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها في مجالات تجارب وخدمات المدينة الرقمية، والاستراتيجيات، إلى جانب البيانات والإحصاءات والأمن الإلكتروني، إضافة إلى المبادرات والخدمات الجديدة، التي سيتم إطلاقها خلال أيام الحدث، إلى جانب ما سيتم عرضه من ابتكارات وخدمات رقمية تقدمها الجهات المشاركة على المنصة الرئيسية لدبي.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في الإمارة، والتي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص، من جهة أخرى، ساهمت في تعزيز وتطور المنظومة الرقمية بخدماتها ومشاريعها المختلفة، التي أصبحت تُغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية. لذا من المهم أن نشارك مسارات تطور هذه المنظومة وآليات وسُبل تطويرها، من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب مع المعنيين في قطاع رقمنة المدن للوصول إلى أفضل الحلول، الأمر الذي توفره منصة المعرض، والتي تجمع تحت مظلتها ما يزيد على 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

وفي محور تجارب المدينة تستعرض دبي الرقمية مستجدات خدمات صرف المنح السكنية، وإدارة إقامات العمال، والحصول على منحة أرض، إلى جانب إدارة إقامات العمالة المنزلية والحصول على الرعاية الطبية، وشراء وبيع مركبة، إضافة إلى إعداد وإدارة مركبة كهربائية، وتشييد وصيانة المبنى.

خدمات المدينة الرقمية

أما بالنسبة إلى محور خدمات المدينة الرقمية فتشارك بكل من: تطبيق الموظف الذكي، وواجهة برمجة تطبيقات دبي، ومعاملات دبي، وسحابة دبي الرقمية. فضلاً عن خدماتها الرقمية الأساسية التي تشمل: الهوية الرقمية، وتطبيق دبي الآن، ومنصتي 04 و«Dubai.ae». وفي ما يتعلق بالاستراتيجيات تقدم دبي الرقمية خلال المعرض نظرة عامة على استراتيجية دبي الرقمية، والتناغم الرقمي، إلى جانب لوحة المهارات الرقمية وإحصاءات التنافسية الرقمية.

ومن خلال محور البيانات والإحصاءات، تُعرّف دبي الرقمية زوار المعرض بمشاريع اعرف متعاملك، ولوحة دبي، وحديث دبي، إضافة إلى البيانات الصناعية، وبرنامج جودة البيانات، والتعداد اللحظي لسكان دبي، فضلاً عن دبي بالس، والموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي. ومبادرات التمكين باستطلاعات الرأي، ومسح دخل وإنفاق الأسرة.

محاكم دبي

وتستعرض محاكم دبي أحدث المشروعات المبتكرة والتقنيات الرقمية، التي تعد نقلة نوعية تضاف لمحاكم دبي في توظيف الإمكانات لجعل دبي منصة عالمية رائدة ومن أبرزها، خدمة نظام الصرف الآلي، خدمة المسار السريع للكاتب العدل، والزواج المدني عن بعد.

وقال طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي إن محاكم دبي ستطرح تطورات مذهلة في ميدان التقنيات الرقيمة لخدمة الجمهور، وتعزيز فعالية النظام القضائي، وتسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع إجراءات التقاضي، من بينها خدمة الصرف الآلي التي كانت تعتمد في السابق على أكثر من إدارة للانتهاء من تحويل المبلغ المودع لخزينة المحكمة، لكن بعد تفعيل نظام الصرف الآلي تتم برمجة عمليات الإدارات المختصة بإجراءات الصرف ليقوم النظام آلياً، بتنفيذها وخلال مدة لا تتجاوز يوم عمل.

شرطة دبي

وتعرض القيادة العامة لشرطة دبي في معرض «جيتكس» أحدث إنجازاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض، تأتي في إطار حرصها بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على عرض أبرز الإنجازات الشرطية، التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

الموانئ والجمارك

كذلك، تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال»، 7 مشاريع مبتكرة تسهم في مواصلة مسيرة المؤسسة في التحول الرقمي، وتطويرها خدمات استباقية تدعم استدامة النمو الاقتصادي في دبي، تحت شعار «الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي». وتسلط المؤسسة هذا العام الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتمتة الإجراءات، والموظف الافتراضي، والبوابة الرقمية، والغرفة الذكي.

وتعرض جمارك دبي مشاريع «التفتيش عند بُعد» والذي ستطلقه مع «دبي الجنوب»، ويعد ابتكاراً نوعياً لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع العمليات لدعم رؤية دبي الاقتصادية، ومشروع «تتبّع حالة الشحنات»، والذي يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الإفراج، و«أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي» مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، و«برنامج زام» وهو برنامج ذكي يعتمد التقنيات الحديثة في خطة توزيع أوقات مناوبة الموظفين في نظام المناوبة على حسب مناطق الاختصاص.

جامعة حمدان بن محمد الذكية

وتشارك جامعة حمدان بن محمد الذكية في معرض «جيتكس» بعرض أحدث مبتكراتها التقنية ومنصاتها التعليمية القائمة على تطبيقات التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي. وتستعرض الجامعة مجموعة من مبادراتها ومنظوماتها الرقمية الرائدة، ومن ضمنها «المبنى الجامعي الذكي» وهي خطوة سبّاقة تهدف إلى إحداث تغيير تعليمي واجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي على المستويين، المحلي والدولي، إلى جانب منصة (H-preneurs)، وهي المنظومة المتكاملة لتمكين الدارسين ودعمهم خلال مسيرتهم المهنية كرواد أعمال عبر رفدهم بالإرشاد والأدوات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة.

ورشة حكومة دبي

وأعلنت «ورشة حكومة دبي» عن مشاركتها في «جيتكس للتقنية 2023»، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الورشة على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات، والتواصل مع المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف مع المبتكرين والخبراء، حيث تعرض مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية، والتي تعزز تجربة المتعاملين.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «يعكس التزامنا بالمشاركة في هذا الحدث الرائد التزامنا بدعم مسيرة التحوّل الذكي، التي تقودها دبي في مجال الخدمات الحكومية. ويتماشى ذلك مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية».

«نداء»

وأعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال، وتقديم مجموعة من تطبيقات المدن الذكية المبتكرة، التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمؤسسات الأمنية الرائدة والحكومية ووكالات الاستجابة السريعة التي تركز على الأمن والسلامة العامة.

وتركز على حل «كورموت تاكتكس» الثوري من «منتورا»، الذي يعمل بسلاسة على شبكة الجيل الرابع الأمنية الخاصة ب«نداء».