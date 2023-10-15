شكرا لقرائتكم خبر عن «جيتكس».. أبواب دبي مشرعة وحاضنة لتقانة العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

ترسخ دولة الإمارات مكانتها وجهةً مثالية لشركات التقنية الكبرى والناشئة في العالم، عبر انطلاق النسخة 43 لمعرض «جيتكس جلوبال 2023»، حيث تتنافس أكثر من 250 جهة حكومية في الدولة و 6000 جهة وشركة عارضة لطرح أحدث المنتجات والأنظمة التقنية عالمياً.

وعلى مدار 5 أيام يشهد مركز دبي التجاري العالمي توافد عشرات الآلاف من المتخصصين والخبراء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لزيارة فعاليات المعرض، على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، فيما نمت مساحة العرض بنسبة 4%، مقارنة بدورة عام 2022.

ويشارك في الحدث العالمي أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي في قطاع الاتصالات والتقنية من أكثر من 180 دولة، لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.

ويوفر جيتكس جلوبال 2023 بوابة لدخول عالم الذكاء الاصطناعي وملتقى للمبرمجين والمطورين، بالإضافة إلى عالم الأمن السيبراني وميتافيرس فضلاً عن استعراض أحدث تقنيات الاتصالات وآخرها شبكات 5.5 والتي تمهد لشبكات الجيل السادس في القطاع.

وزارة الصحة

وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض «جيتكس جلوبال» بحزمة من مشاريعها الرقمية وأحدث الأنظمة والحلول التقنية وأبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، لتعزيز سعادة المتعاملين، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ضمن سعيها لترسيخ مكانة الدولة الرائدة على خريطة الابتكار العالمية في مجال الصحة الذكية والرقمية.

وتقدم الوزارة للمختصين والمهتمين فرصة للاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية الصحية، لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانتها واحدةً من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي في منصتها رقم 26 ضمن جناح الحكومة الرقمية في القاعة رقم 18.

وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات المعرض في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب ودعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعها الرقمية المبتكرة والمرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة. والتعرف عن كثب إلى ابتكارات الشركات التقنية العالمية المشاركة.

وتؤكد الوزارة أن استراتيجيتها الشاملة والمتكاملة الهادفة إلى إرساء هيكلية عمل رقمية متكاملة، قائمة على المعرفة، من خلال توفير حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية، وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جاهزية القطاع الصحي في استشراف مستقبل الخدمات الصحية.

شركات عالمية

وتعرض شركة «ريسبوند آي أو»، العاملة في إدارة محادثات العملاء، حلها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس.

وسيوضح فريق من الخبراء المتمرسين كيف تعمل أتمتة الدردشة المتقدمة والتكاملات المرنة ووحدة التقارير الشاملة في الشركة، على تبسيط محادثات العملاء وإنشاء تجارب للعملاء عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات كخدمة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم.

وتعتزم شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات «سامي»، عرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتعزيز دورها كمساهم رئيسي في الابتكار التقني، والتحول الرقمي في السعودية.

وتعرض شركة «تريند مايكرو»، للأمن السيبراني، أحدث ابتكاراتها لهذا العام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليوفر حماية فائقة ضد التهديدات المتقدمة بكفاءة وفعالية، بما يتناسب مع الاحتياجات الأمنية للعالم الرقمي سريع التطور والتغير.

سعيد الطاير

إعادة صياغة مفهوم مؤسساتها بدبي

«ديوا» تقدم جوائز قيّمة لمستخدمي خدماتها الرقمية

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض جيتكس جلوبال، وتستعرض أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية والآمنة، إلى جانب مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سیدي صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز التحوّل الرقمي والصعود المستمر في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، نستعرض في جیتكس جلوبال سنویاً مساهمتنا الفاعلة لترسيخ رحلة دبي الهادفة إلى أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمیاً للتحول الرقمي، والقفزات النوعیة التي نحققها نحو جعل دبي مدینة مستدامة، وتأكيد ريادة الإمارة ضمن المدن الذكية حول العالم. وتتواءم مشاركة الهیئة هذا العام مع محاور المعرض في مجالات تقنیات الذكاء الاصطناعي، والمدن الرقمیة، والمیتافیرس، وویب 3.0، والأمن الإلكتروني، وشبكة الاتصالات من الجیل السادس، حیث تستعرض الهیئة أحدث التقنیات والحلول التي توفرها لتوفیر تجربة مثالیة للمتعاملین تعزز جودة حیاة وسعادة كافة المعنیین، وتتیح لھم الحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمیة، انسجاماً مع الاستراتیجیة الوطنیة للحكومة الرقمیة لدولة الإمارات 2025، واستراتیجیة دبي الرقمیة لرقمنة الحیاة في دبي، وسیاسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقدیم خدمات سلسة واستباقیة ومتكاملة ومتخصصة، تتخطى توقعات المتعاملین».

أربعة محاور

وأضاف الطاير: «ترتكز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمراريتها في الفضاء الرقمي السيبراني. ولا ندخر جهداً لتعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم».

وسيحظى زوار منصة الهيئة بجوائز فورية من خلال المشاركة في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة. ومن خلال «مسابقة معرض جيتكس» السنوية، أتاحت الهيئة لمتعامليها فرصة الدخول في سحب جيتكس السنوي بمجرد استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهيئة الذكي لمرة واحدة على الأقل، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر/ أيلول، للاستفادة من إحدى الخدمات التالية: خدمة دفع الفواتير، «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية (للمتعاملين المسجلين وغير المسجلين)، خدمة تحويل الكهرباء/المياه، خدمة «الاستجابة الذكية»، المحادثة مع «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي»، تفعيل خاصية «خارج المنزل»، أو «أداة تقييم الاستهلاك».

الخريطة الحرارية للطاقة بتقنيات ثلاثية الأبعاد

تشارك دائرة الطاقة في أبوظبي، في معرض جيتكس، وستقوم الدائرة، بصفتها الجهة المعنية بإصدار السياسات واللوائح التنظيمية لقطاع الطاقة والمياه في الإمارة، بالإعلان عن المرحلة الثالثة من مشروع الخريطة الحرارية لكثافة استهلاك المياه والكهرباء، والتي تستخدم فيها للمرة الأولى تقنيات ثلاثية الأبعاد.

وتهدف لوحة المعلومات الجغرافية المكانية المتقدّمة، والتي تعد جزءاً أساسياً من ممكنات مبادرات كفاءة الطاقة في الدائرة، إلى توفير بيانات تسهّل لصنّاع السياسات اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ لتعزيز القدرات وتمكين أصحاب المشاريع، لتحسين كفاءة الطاقة والمياه في جميع أنحاء الإمارة.

ويسهل هذا النظام المبتكر التحليل المتعمّق لكثافة استخدام الكهرباء والمياه، ما يسمح للأطراف المعنية بتتبع الاتجاهات المتغيرة داخل المناطق الحضرية.

حلول مبتكرة لإنترنت الأشياء

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن نيتها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة مع شركات متخصصة في مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الكفاءة في مختلف المجالات، من الزراعة إلى الخدمات اللوجستية والبحرية.

وتحرص الشركة على عقد شراكات مع مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي تهدف إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتمكين أعمال وممارسات الزراعة لتكون أكثر ذكاءً، هذا إلى جانب تتبع قطعان الماشية بدقة أكبر، واكتشاف حرائق الغابات بشكلٍ أسرع، والمساهمة في الحد من الصيد الجائر.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة: «إن ريادتنا في مجال الاتصالات الفضائية تجعلنا الشريك المفضل للعديد من القطاعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا الاتصالات والفضاء الحيوية والمبتكرة لتعزيز أعمالها».