شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعرض أحدث خدماتها ومبادراتها الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تُشارك بلدية دبي في معرض جيتكس جلوبال، وستستعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية المتقدمة في قطاعات تنظيم وترخيص أنشطة البناء والتشييد، وتقنيات البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لكشف المخالفات الإنشائية، إضافة إلى مشاريع نظم المعلومات الجغرافية، ومشاريع معالجة الصرف الصحي، فضلاً عن خدماتها في مجال تعزيز فرص الاستثمار وإسعاد المستثمرين، والرد على استفسارات المتعاملين.

داود الهاجري

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية المشاركة في المعرض، الذي يعد من أهم وأبرز المعارض التقنية إقليمياً وعالمياً، لما يشكّله من فرصة مثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية، التي تقدمها أهم الشركات العالمية، ومنصة متكاملة كبيرة تقام سنوياً في الإمارة، لمناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجالات تقنية مستقبلية تشكل ملامح العصر الجديد.

مشاركة فاعلة

وقال: «نحرص دوماً في بلدية دبي على المشاركة الفعّالة في المعارض التقنية المتخصّصة عالمياً، واستغلالها لإبراز واستعراض الخدمات والإنجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، والحلول الرقمية المبتكرة في مجالات العمل البلديّ، وتبادل الخبرات التي تلبي الطموحات المتنامية يوماً بعد يوم، وتعزز الاستدامة ضمن المجال الرقمي، فضلاً عن دعم مستهدفات الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي، ومواكبة الاستعداد لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه الدولة الشهر المُقبل في مدينة أكسبو دبي. ونتطلّع من خلال مشاركتنا إلى بناء علاقات تعاون مع مختلف الأطراف المشاركة، بما يصبّ في النهاية في خدمة توجّهات وأهداف ومجالات عمل البلدية، والتي نسعى إلى تطبيقها في دبي. ويأتي ذلك في إطار جهودنا لدعم وترسيخ جاذبية الإمارة ومكانتها لتكون المدينة الرقمية الأولى عالمياً، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم».

قطاع البناء

ستستعرض البلدية مشروعها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مخالفات البناء، من خلال نظام متكامل للتصوير الجوي الدقيق باستخدام الطائرة من دون طيار، ومعالجة صور هذه الطائرات بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المخالفات، والإضافات والتعديلات ن دون ترخيص. ويهدف المشروع أيضاً إلى إنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشاريع لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي.

كما ستستعرض البلدية خدماتها ومشاريعها ضمن مجال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، وجهودها في قيادة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد، وتبنّي أحدث أنظمة البناء، تعزيزاً لريادة دبي العالمية وتنافسيتها، ومواكبة للثورة الصناعية القادمة (4.0). وتتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، إنشاء نماذج وهياكل عالية الدقة، وخالية من الأخطاء في وقت أقصر، مقارنة بالطرق التقليدية، مع انخفاض في التكاليف من خلال تشغيل عمليات البناء آلياً، ورقمنتها، إضافة إلى تحسين المكونات المعيارية وعملية التصنيع المسبق والنمذجة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد والحدّ من التلوث.