شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة تمويل التجارة: ملتزمون بإعادة تشكيل الأسواق الناشئة نحو الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - المهندس هاني سالم سنبل اليوم في جلسة "تمويل التجارة وسلاسل التوريد المحلية في الأسواق الناشئة" على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذلك بمشاركة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب في مراكش بالمغرب.

دفع النمو الاقتصادي

وأكد المهندس هاني سنبل التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعادة تشكيل الأسواق الناشئة نحو الأفضل، ونسعى جاهدين لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعزيز التجارة ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة في الدول الأعضاء.

وأضاف أن هناك العديد من المجالات المهمة على طاولة النقاش مثل العمل المناخي والاستدامة والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

صندوق النقد الدولي

من جهة أخرى، التقى سنبل اليوم, على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع وزيرة المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية والخصخصة في باكستان الدكتورة شمشاد أختار والوفد المرافق لها.

وبحث الطرفان الشراكات من أجل التنمية والمشاريع القائمة التي تدعمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما ناقشا المجالات المحتملة للتعاون في المستقبل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.