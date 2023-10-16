شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات غير مسبوقة لخطة تحويل السيارات للعمل بالغاز × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع البترول من خلال القيام بتنفيذ عددا من المشروعات خلال التسع سنوات الماضية والتي ساهمت بفاعلية فى تحقيق خطة الدولة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي او إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل محطات الوقود القائمة، وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز، وكانت كالتالى:

1-ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة ، حيث تم مضاعفة عدد محطات تموين الغاز حوالى خمس اضعاف خلال تلك الفترة .

2- بلغ عددها خلال عام 2023/2022 نحو 928 محطة مقارنة بنحو 180 محطة عام 2015/2014 .

3-جاري التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية .

4-وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل حاليا 129 مركزاً .

5- ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى 500 ألف سيارة مقارنة بنحو 215 الف سيارة عام 2015/2014 .

6- وارتفع حجم مبيعات الغاز من 270 مليون متر مكعب إلى 3ر1 مليار متر مكعب ، مما ساهم فى توفير حوالى 830 الف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار .

7-ولاول مرة وتيسيرا على المواطنين ، بدأ قطاع البترول فى تشغيل أول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور.

8-كما تم تشغيل عددا من المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط .