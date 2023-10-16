شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، وصعد 1.03% إلى 31983.04 نقطة.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88% إلى 2288.32 نقطة.