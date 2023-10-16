الاقتصاد

حتى نهاية العام.. كوريا الجنوبية تمدد خفض ضريبة الوقود

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د ب أ - سول 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو اليوم الاثنين، إن بلاده ستمدد التخفيض الضريبي على استهلاك الوقود حتى ديسمبر، وسط مخاوف بشأن تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الأراضي الفلسطينية.

وطبقت الحكومة خصما بنسبة 25% على استهلاك البنزين وبنسبة 37% على استهلاك الديزل، وكان من المقرر أن ينتهي الخصم بنهاية أكتوبر الحاليّ، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

مخاوف ارتفاع أسعار النفط

وقال تشو: "هناك مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، ما سيسبب تقلبات أكبر في الاقتصاد الحقيقي وأسواق العملة الأجنبية، بناء على تطورات الوضع".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار الأسعار وسبل عيش المواطنين من خلال الإدارة الشاملة لأسعار الطاقة والغذاء".

وأضاف: "ستمدد الحكومة دعم الوقود مؤقتًا حتى نهاية هذا العام وتعزز عمليات التفتيش الميداني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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