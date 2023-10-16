شكرا لقرائتكم خبر عن حتى نهاية العام.. كوريا الجنوبية تمدد خفض ضريبة الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو اليوم الاثنين، إن بلاده ستمدد التخفيض الضريبي على استهلاك الوقود حتى ديسمبر، وسط مخاوف بشأن تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الأراضي الفلسطينية.

وطبقت الحكومة خصما بنسبة 25% على استهلاك البنزين وبنسبة 37% على استهلاك الديزل، وكان من المقرر أن ينتهي الخصم بنهاية أكتوبر الحاليّ، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

مخاوف ارتفاع أسعار النفط

وقال تشو: "هناك مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، ما سيسبب تقلبات أكبر في الاقتصاد الحقيقي وأسواق العملة الأجنبية، بناء على تطورات الوضع".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار الأسعار وسبل عيش المواطنين من خلال الإدارة الشاملة لأسعار الطاقة والغذاء".

وأضاف: "ستمدد الحكومة دعم الوقود مؤقتًا حتى نهاية هذا العام وتعزز عمليات التفتيش الميداني".