شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر، مع تصاعد المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، التي دفعت المعدن النفيس إلى الصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية.

وسجل الذهب، الذي يُنظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بعدما صعد 3.4% يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في 7 أشهر.

ضربة جديدة للاقتصاد العالمي

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانًا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.62 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2% إلى 879.19 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.