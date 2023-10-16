شكرا لقرائتكم خبر عن «تام» توقع عقدا مع «هيئة السياحة» بـ 14.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تام التنموية عقدا لمشروع تقديم الحلول الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ إعلان الترسية 26 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن العقد يتضمن تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة إلكترونية للخدمات السياحية.

وأضافت أن تاريخ توقيع العقد 15 أكتوبر الحالي، بقيمة تقدر بنحو 14.8 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 16 شهرا.

وأشارت إلى أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي خلال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2024م والربع الأول من 2025م.