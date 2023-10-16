الاقتصاد

«تام» توقع عقدا مع «هيئة السياحة» بـ 14.8 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تام التنموية عقدا لمشروع تقديم الحلول الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة للسياحة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ إعلان الترسية 26 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن العقد يتضمن تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة إلكترونية للخدمات السياحية.

وأضافت أن تاريخ توقيع العقد 15 أكتوبر الحالي، بقيمة تقدر بنحو 14.8 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 16 شهرا.

وأشارت إلى أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي خلال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2024م والربع الأول من 2025م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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