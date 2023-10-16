شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» تحصل على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة «BBB» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار حصولها على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة من شركة التحليلات المالية (RATING).

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن التصنيف طويل الأجل "BBB" يشير إلى الجدارة الائتمانية الكافية، وإلى درجة متوسطة من المخاطر الائتمانية.

وأضافت أن التصنيف الائتماني يعكس الرؤية الإيجابية لوضع الشركة إضافة إلى متانة مركزها المالي ومؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية في المستقبل.

وأوضحت أن هذا التصنيف يعتبر أول تصنيف ائتماني تحصل عليه الشركة.