شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سننترز»: خفض قيمة بيع أرض «رسيل الأحساء» إلى 62.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" ترشيح مشتري جديد -(شركة هالات العقارية) ويمثلها ناهض الجبر-، لبيع قطعة أرض (رسيل الأحساء) بحي غرناطة بمحافظة الأحساء، من قبل المشتري القديم عبدالله التميمي، بعد عدم قدرته على سداد مقدم بيع الأرض للشركة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن عقد بيع الأرض مع عبدالله التميمي كان ينص على تحصيل قيمة الصفقة في غضون 120 يوما، فيما رغبت الشركة في تحصيل نسبة 50% من القيمة البيعية للأرض عند توقيع العقد، وقدمت خصما مسموحا للمشتري بمبلغ 3 ملايين ريال، إلا أنه لم يستطع السداد، فيما سدد المشتري الجديد المقدم المطلوب ووقع عقد البيع.

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وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 12 أكتوبر الحالي بيع قطعة أرض رسيل الأحساء بمحافظة الأحساء عن طريق المزاد.

وأوضحت الشركة أن قيمة البيع انخفضت من 65.5 مليون ريال إلى 62.5 مليون ريال.