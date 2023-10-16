الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وحقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
ومازال سعر الدولار اليوم في بنك البركة على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على مستوياته الأخيرة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
أما سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.
وحقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.37 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.