الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك البركة على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على مستوياته الأخيرة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 32.38 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.37 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.