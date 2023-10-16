شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية»: إيقاف بيع قطعة أرض بالمزاد.. والبنك يدرس التسوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الاتحاد العقارية إن قاضي التنفيذ أوقف بيع أرض مملوكة للشركة بالمزاد بناء على طلب من البنك.

وكانت شركة الاتحاد العقارية قد أعلنت أن أحد البنوك المحلية قام بعرض واحدة من الأراضي المملوكة لها للبيع في أحد المزادات بالدولة بهدف سداد مديونية شركة ثيرمو التابعة لها والتي هي حالياً قيد التصفية.

وأشارت إلى أنها في المراحل الأخيرة من التفاوض على اتفاقية التسوية مع البنك والتي هي قيد الدراسة حالياً من قبل البنك.