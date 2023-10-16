شكرا لقرائتكم خبر عن «نورث غاز» تنضم إلى «الصير مارين» من ناقلات الغاز العملاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الصيرمارين»، للمعدات والتوريدات البحرية المسجلة في سوق أبوظبي المالي، وإحدى الشركات التابعة لـ «الشركة العالمية القابضة»، تسلمها ثاني سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة «نورث غاز»، بسعة إجمالية تبلغ نحو 84326 متر مكعب.

وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية ثاني عملية تسليم للناقلات العملاقة في إطار الاتفاقية التي وقعتها الصير مارين مع شركة «إيه بي جي سي دي ام سي سي» المشروع المشترك بين «الصيرمارين و «جي إن إنترناشيونال» والتي بلغت قيمتها 495 مليون درهم. وأوكل مهمة بناء الناقلة العملاقة الثانية إلى الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» للصناعات الثقيلة والتي تم تسليمها في وقت سابق من هذا الشهر إلى شركة ايه بي جي سي دي ام سي سي» في مدينة أولسان في جمهورية كوريا. ومن المقرر أن تبدأ «نورث غاز» العمل لصالح «بي جي إن إنترناشيونال» بموجب عقد مدته 10 سنوات.

جرت مراسم تسمية الناقلة نورث غاز بحضور ممثلين عن قطبي المشروع المشترك، الصير مارين و«بي جي إن إنترناشيونال»، إلى جانب شركة بناء السفن «هيونداي» للصناعات الثقيلة وجمعية التصنيف «لويدريجستر»» وشركة إدارة مشاريع البناء الجديدة «سي كويست».

تلبية الطلب

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: يشهد قطاع الغاز البترول المسال نمواً متزايداً ويحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية كمصدر رئيسي للطاقة، ونلتزم في الصير مارين بمواصلة توسيع أسطولنا وعملياتنا في قطاع الشحن التجاري البحري، لتلبية الطلب المتزايد للأسواق، إذ يؤكد استلام الناقلة العملاقة الثانية على صوابية خطط الشركة الاستراتيجية، ويعكس الدعم الثابت الثابت الذي تحظى به الشركة من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين».

تمتلك الصير مارين حالياً وتدير أسطولاً تجارياً من السفن مكوناً من 20 سفينة، تم الحصول عليها جميعاً خلال الـ 36 شهراً الماضية، وتتميز بخدماتها رفيعة المستوى، والتي تفوق تلك المقدمة من قبل منافسين إقليميين ودوليين. وتُعد نورث غاز واحدة من خمس ناقلات نفط عملاقة ستنضم إلى أسطول الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى 6 ناقلات متوسطة المدى لنقل المواد والمنتجات الكيماوية تعتزم الشركة الاستحواذ عليها خلال العام ونصف العام المقبل.