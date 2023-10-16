شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» ترسي عقوداً لبناء محطة مع شبكة خطوط أنابيب في «جميرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخدم مشاريع وفنادق جميرا أبرزها برج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب

دبي: ”الخليج 365”

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مجموعة عقود؛ لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد، وتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا؛ وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة، بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها.

عمليات التشييد

وأوضحت المؤسسة أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز انطلقت مؤخراً، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، وسيحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة والهوية المعمارية لمبانيها، ومن المتوقع دخول المحطة الجديدة الخدمة في الربع الثالث من عام 2024؛ حيث ستصل سعتها التبريدية الإجمالية إلى 48,000 طن تبرید.

كما أشارت المؤسسة إلى أن عمليات تشييد المحطة الجديدة تسير جنباً إلى جنب مع عمليات توسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق.

وأوضحت «إمباور» أن توسعة شبكات الأنابيب ضمن خطة المؤسسة لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الذكية؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المؤسسة في القطاع التجاري والسكني المتنامي في دبي، وحرصاً على توفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم بعرض نموذج لمحطة جميرا بيتش هيلز الصديقة للبيئة بمعرض «ویتیكس 2023»، والتي هي من الجيل الجديد من محطات تبريد المناطق، بتصاميم هندسية رفيعة المستوى وبمعايير عالمية.

خطط التوسع

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن المؤسسة تواصل بثبات تنفيذ خطط التوسع في تقديم خدماتها لمختلف المشاريع النوعية والضخمة متعددة الاستخدامات في مختلف مناطق دبي، بما يضمن ريادتها في صناعة تبريد المناطق، وتوفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين».

وأضاف أن «جميرا» تعد من أفخم المناطق السكنية والسياحية في الإمارات والعالم، ولم تتأخر «إمباور»، في تمكين المشاريع المشيدة فيها من الحصول على خدمات تبريد بمعايير عالمية، لتواكب هذه المرة توسعات «إمباور» ازدهار المنطقة التي تحتضن برج العرب أيقونة دبي العالمية في الضيافة العالمية الفاخرة، وتزويد فنادقه ومنتجعاته ومبانيه السكنية بخدمات تبريد المناطق عبر المحطة الجديدة التي يجري تشييدها بمعايير عالمية، فضلاً عن توسعة شبكتها للتوزيع.