شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتماسك فوق 90 دولاراً للبرميل في بداية تداولات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، الاثنين، لتنحسر نسبيا موجة صعود يوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات الصراع على بقية البلدان، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للصعود ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 90.55 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 87.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش.

وصعد الخامان بنحو ستة بالمئة يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ أبريل/ نيسان مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 بالمئة فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9%. (رويترز)