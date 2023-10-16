شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على فعاليات «جيتكس جلوبال» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من ساعات الصباح شهدت أروقة مركز دبي التجاري العالمي، إقبالاَ كبيراً من الزوار والمشاركين، في انطلاق النسخة 43 لمعرض «جيتكس جلوبال 2023»، حيث تتنافس أكثر من 250 جهة حكومية في الدولة و 6000 جهة وشركة عارضة لطرح أحدث المنتجات والأنظمة التقنية عالمياً.

وعلى مدار 5 أيام يشهد مركز دبي التجاري العالمي توافد عشرات الآلاف من المتخصصين والخبراء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لزيارة فعاليات المعرض، على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، فيما نمت مساحة العرض بنسبة 4%، مقارنة بدورة عام 2022.

ويشارك في الحدث العالمي أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي في قطاع الاتصالات والتقنية من أكثر من 180 دولة، لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.

ويوفر جيتكس جلوبال 2023 بوابة لدخول عالم الذكاء الاصطناعي وملتقى للمبرمجين والمطورين، بالإضافة إلى عالم الأمن السيبراني وميتافيرس فضلاً عن استعراض أحدث تقنيات الاتصالات وآخرها شبكات 5.5 والتي تمهد لشبكات الجيل السادس في القطاع.